México Sub-23 inicia con triunfo: vence 1-0 a Venezuela

La Selección Mexicana Sub-23 inició con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 1-0 a su similar de Venezuela. Aunque el Tri logró los tres puntos, el trámite del partido resultó mucho más exigente de lo previsto para el equipo dirigido por Eduardo Arce.

Superioridad numérica desde el inicio

El panorama lució favorable para el conjunto azteca apenas al minuto 6 de juego, cuando el defensor venezolano Marcos Maitán vio la tarjeta roja tras cometer una falta como último hombre sobre Mateo Levy.

Pese a jugar prácticamente todo el encuentro con un hombre de más, a México le costó trabajo descifrar el bloque defensivo vinotinto. La escuadra sudamericana cerró filas, mantuvo el orden táctico e incluso generó peligro mediante contragolpes a lo largo de la primera mitad.

Joaquín Moxica rompe el cerrojo en el cierre

En la segunda parte, la tónica del partido se mantuvo: un equipo mexicano volcado al frente con la posesión del balón pero falto de contundencia, y una defensa venezolana resistiendo en su propio campo.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate sin goles, al minuto 88 apareció Joaquín Moxica. Tras un cobro de tiro de esquina, el atacante tricolor conectó un certero remate de cabeza dentro del área que terminó en el fondo de la red para decretar el 1-0 definitivo.

Lo que sigue para el Tri en el Grupo A

Con este agónico triunfo, México suma sus primeras tres unidades dentro del Grupo A y da el primer paso en la defensa de la medalla de oro conseguida en la edición pasada.

El calendario para el representativo nacional continuará con el choque frente a República Dominicana el sábado 1 de agosto a las 17:00 horas, y posteriormente cerrará la fase de grupos midiéndose ante Guatemala el lunes 3 de agosto a las 14:00 horas.