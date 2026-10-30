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Coahuila

Lluvias dejan acumulaciones de hasta 4 pulgadas en Ciudad Acuña

Las lluvias de dos días causaron inundaciones en zonas bajas y movilizaron a autoridades.

Por Ángel García - 30 octubre, 2026 - 01:53 p.m.
Las precipitaciones provocaron acumulación de agua e inundaciones en distintas vialidades de Ciudad Acuña.
Las precipitaciones provocaron acumulación de agua e inundaciones en distintas vialidades de Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las lluvias registradas durante dos días dejaron acumulaciones de hasta cuatro pulgadas de agua y provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, principalmente en las zonas bajas, donde se concentraron los escurrimientos.

      Ante las afectaciones, elementos de los tres niveles de Gobierno acudieron para brindar apoyo a la población y atender las situaciones de riesgo.

      Entre las acciones realizadas se encuentran el cierre de vialidades para prevenir accidentes y la asistencia a personas afectadas por las inundaciones.

      Aunque las probabilidades de lluvia disminuyeron, se mantiene la posibilidad de que se registren algunas precipitaciones moderadas en la región.

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