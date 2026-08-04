TecNM Región Carbonífera da la bienvenida a 600 nuevos estudiantes

VILLA DE AGUJITA, COAH.- El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Región Carbonífera inició el semestre Agosto-Diciembre 2026 con una cifra histórica de 600 estudiantes de nuevo ingreso, quienes comenzaron este 4 de agosto el Curso Propedéutico, consolidando al plantel como una de las principales opciones de educación superior en la Región Carbonífera.

La institución informó que la respuesta de los aspirantes superó las expectativas, lo que refleja la confianza de las familias en la formación profesional que ofrece el Tecnológico y fortalece su posicionamiento como la máxima casa de estudios de la región.

Acciones de la autoridad

Las actividades académicas iniciarán el 15 de agosto para estudiantes de maestría y de las modalidades a distancia y mixta, mientras que la modalidad escolarizada comenzará el 24 de agosto. Desde el 3 de agosto, el personal docente y administrativo se reincorporó a sus labores para preparar el arranque del nuevo ciclo escolar.

El TecNM Región Carbonífera ofrece las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, además de la Licenciatura en Administración. También cuenta con modalidad mixta (sabatina) en Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, dirigida a personas que trabajan y desean continuar su formación profesional.

Detalles confirmados

La oferta educativa se complementa con las maestrías en Ingeniería Industrial y en Administración, ambas avaladas por el Tecnológico Nacional de México. Asimismo, dispone de un Centro de Idiomas, personal académico especializado, certificaciones de calidad, infraestructura moderna y vinculación con el sector productivo.

Próximo a cumplir 35 años de historia, el TecNM Región Carbonífera ha formado a más de 6 mil egresadas y egresados, quienes actualmente laboran en empresas nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas, además de desarrollar proyectos de emprendimiento.