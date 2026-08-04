Obreros de DUAL en Monclova denuncian accidente por chofer dormido

Trabajadores de la empresa DUAL denunciaron que el conductor del transporte de personal se salió dos veces del camino y que la compañía no brindó apoyo a los lesionados.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

SABINAS, COAH.- Un grupo de trabajadores de la empresa DUAL establecida en la región centro de la ciudad de Monclova vivieron momentos de angustia al denunciar que el conductor del transporte de personal dormitó al volante y protagonizó al menos dos salidas de camino sobre la carretera federal 57, poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los testimonios, el incidente ocurrió alrededor de las 5:40 horas, antes de llegar a la curva con dirección a El Sauz. Los empleados señalaron que, tras percatarse de que el operador perdía el control de la unidad, le pidieron en repetidas ocasiones que detuviera la marcha.

Sin embargo, aseguraron que el chofer ignoró las solicitudes de los pasajeros y continuó conduciendo, pese al evidente riesgo para quienes viajaban en el vehículo.

Consecuencias del percance

Como consecuencia del percance, varios trabajadores resultaron con golpes. Entre ellos, Alicia N., quien, según los denunciantes, sufrió lesiones de mayor consideración.

Los empleados afirmaron que la empresa no proporcionó atención médica ni respaldo institucional a la trabajadora lesionada, por lo que tuvo que trasladarse por sus propios medios a esta ciudad para recibir atención médica.

Reacciones de los trabajadores

Los denunciantes señalaron que la empresa minimizó lo ocurrido y no asumió responsabilidad por el incidente. Ante ello, los empleados exigen que se refuercen las medidas de seguridad en el transporte de personal y que se establezcan protocolos de atención para los trabajadores involucrados en accidentes.