Incendio moviliza a Bomberos cerca de la escuela Cuauhtémoc en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un incendio presuntamente intencional registrado a un costado de la escuela primaria "Cuauhtémoc" movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública Municipal, luego de que directivos del plantel solicitaron apoyo para evitar que el fuego alcanzara las instalaciones escolares.

El siniestro ocurrió mientras los alumnos se encontraban en clases y únicamente una barda separaba el área incendiada del plantel educativo, lo que generó preocupación entre el personal docente y directivo.

Tras recibir el reporte, los bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia la escuela o pusiera en riesgo a estudiantes y trabajadores.

De manera paralela, elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron un recorrido de vigilancia y peinaron el área con el objetivo de localizar a la o las personas presuntamente responsables de haber provocado el incendio.

No se reportan personas lesionadas ni daños en las instalaciones de la institución educativa; sin embargo, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos.