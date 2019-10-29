Investigan a pareja señalada en varios robos

Señalados de varios robos en diferentes fraccionamientos de la cuidad, se encuentran bajo investigación una pareja que fuera detenida por portación de arma blanca por la Policía Investigadora.

La pareja conformada por Reynaldo Rodolfo Macías Gutiérrez de 34 años y Vanessa Córdoba Presas de 18, quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común donde se continúa con las investigaciones en su contra.

De acuerdo a la información de los investigadores, esta pareja se encuentra involucrada en un par de robos que se han cometido en el fraccionamiento Amistad, los cuales ocurrieron el pasado fin de semana.

Ahora estos sujetos, quienes tienen su domicilio en la calle Gardenia número 104 del mismo fraccionamiento, serán investigados a fondo en relación a dichos robos, por lo pronto seguirán detenidos por la portación de arma blanca.