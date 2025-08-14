Más hogares de Villa Unión cuentan con minisplits de Mejora Coahuila

Villa Unión, Coah. — Familias de Villa Unión recibieron equipos de aire acondicionado a través del programa “Minisplit a Bajo Costo” de Mejora Coahuila, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar y brindar mayor comodidad en los hogares de la región, especialmente durante la temporada de calor extremo.

Con esta entrega, más viviendas se suman al beneficio que ha permitido enfrentar las altas temperaturas con equipos accesibles y de calidad. Además de representar un ahorro significativo en comparación con los precios comerciales, los aparatos cuentan con garantía y alta eficiencia energética, lo que contribuye a reducir el consumo de electricidad.

El programa se ha consolidado como un respaldo directo para las familias, fortaleciendo el bienestar en el hogar y, al mismo tiempo, promoviendo un entorno más saludable y seguro.

En Villa Unión, Mejora Coahuila mantiene su compromiso de continuar ampliando estos apoyos, reafirmando que mejorar la calidad de vida de la población es y seguirá siendo una prioridad permanente.