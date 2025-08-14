ABEJAS EN LA COLONIA ZARAGOZA: BOMBEROS Y APICULTORES ACTÚAN CON ÉXITO

NUEVA ROSITA, COAH.- Una colonia de abejas fue retirada con éxito de una vivienda en la colonia Zaragoza. Los insectos habían hecho su hogar en la cerca perimetral de un domicilio ubicado en la calle General Terán, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Afortunadamente, los bomberos y apicultores locales actuaron rápidamente para acordonar el área y reubicar el enjambre. Los expertos trabajaron juntos para capturar a las abejas y colocarlas en un contenedor especial para su traslado a un hábitat seguro.

La pronta respuesta de las autoridades se debió a un reporte de los vecinos del sector, quienes alertaron sobre la presencia de las abejas en la vivienda. La casa se encuentra ubicada a un costado de la escuela Ignacio Zaragoza y sobre una vía de tránsito concurrida, lo que hacía aún más importante actuar con rapidez.

Los bomberos y apicultores aprovecharon la oportunidad para recordar a la comunidad la importancia de valorar la presencia de las abejas. Estos insectos son fundamentales para el ecosistema y la polinización de las flores y cultivos de alimentos esenciales para la supervivencia de la humanidad.

Finalmente, se recomendó a la comunidad no exterminar a las abejas y, en su lugar, llamar a los servicios de emergencia para que expertos en el manejo de los insectos voladores actúen oportunamente sin causar daños. Gracias a la acción rápida y coordinada de los bomberos y apicultores, la situación se resolvió sin incidentes y las abejas fueron reubicadas en un entorno seguro.