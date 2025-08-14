Familias Inician Trámite de Escrituras en Nava y Aseguran su Patrimonio

Nava, Coah. — Doce familias de distintos sectores de Nava iniciaron el trámite de escrituración de sus viviendas a través del programa Mejora, con lo que podrán contar con seguridad y certeza legal sobre su patrimonio.

Este beneficio representa un paso decisivo para que más hogares tengan la tranquilidad de poseer documentos que acrediten legalmente la propiedad de su vivienda, evitando futuros conflictos y protegiendo el esfuerzo de años.

El programa Mejora continúa acercando apoyos que transforman la vida de las familias, priorizando la regularización y el bienestar de la comunidad, al garantizar que los hogares estén respaldados por certeza jurídica.