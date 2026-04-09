Investigan a joven de 17 años señalado por agresiones contra su hermano de 6 años

Ciudad Acuña, Coahuila.– La Fiscalía General de Justicia mantiene el seguimiento de un caso en el que un joven de 17 años fue señalado por presuntamente abusar de su hermano menor, de 6 años, en hechos ocurridos en esta ciudad.

De acuerdo con la información disponible, el adolescente fue detenido luego de que se estableciera que las agresiones habrían ocurrido en diversas ocasiones, lo que derivó en la apertura de una investigación formal.

Aunque el caso se difundió en redes sociales, las autoridades señalaron que el proceso ha sido atendido desde el inicio por las instancias correspondientes.

Acciones de la autoridad

El subprocurador de la PRONNIF estatal, Ricardo Alderete, informó que la dependencia participa brindando atención y seguimiento psicológico a la familia, en su calidad de instancia encargada de la protección de menores.

Indicó que la investigación y la determinación de responsabilidades corresponden a la Fiscalía, la cual definirá la sanción que se impondrá al presunto responsable conforme avance el proceso legal.

Asimismo, se confirmó que la madre del menor acudió ante las autoridades para presentar el caso, lo que permitió activar los protocolos de atención y protección.

Detalles confirmados

Las investigaciones continúan en curso y se espera que en los próximos días se emita un veredicto conforme a lo que determinen las autoridades competentes.