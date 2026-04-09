ISSSTE evalúa terrenos para construir hospital en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Personal del ISSSTE visitó la ciudad para evaluar distintos predios donde se proyecta la construcción de un hospital, una obra que ha sido solicitada durante años por derechohabientes de este sistema de salud.

Evaluación de terrenos para el nuevo hospital

Durante el recorrido se inspeccionaron varios terrenos, con el objetivo de seleccionar aquel que cumpla con las condiciones necesarias, entre ellas una extensión superior a una hectárea para el desarrollo del proyecto.

En la visita participaron el arquitecto Ramón Romo Ávila, subjefe de Departamento de la Subdirección de Obras y Contratación del ISSSTE, así como el arquitecto Israel Niño, adscrito a la Subdirección de Obras en el área de Proyectos.

Objetivo de la construcción del hospital

La construcción del hospital busca brindar atención médica a las familias de Ciudad Acuña y reducir la necesidad de trasladarse a otras ciudades para recibir servicios especializados.

De acuerdo con lo previsto, la unidad médica contará principalmente con quirófano y otras áreas esenciales para ofrecer atención digna a los pacientes.