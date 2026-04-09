Invitan a celebrar el Día del Niño con evento "Pequeños Gigantes" en Nava

Nava, Coah. – Con el objetivo de llevar alegría a la niñez, se anunció la realización del evento "Pequeños Gigantes", una celebración del Día del Niño que busca reunir a la comunidad en torno a actividades recreativas y de convivencia.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril a la 1:30 de la tarde en la Casa Hogar Misericordia de Nava, donde se espera la participación de familias y voluntarios que deseen sumarse a esta jornada especial.

Detalles del evento

Durante el festejo habrá alimentos, regalos, bolsitas de dulces, piñata, juegos y diversas sorpresas, en un ambiente pensado para brindar momentos de felicidad y esparcimiento a los menores.

Importancia de la celebración

Organizadores destacaron la importancia de promover este tipo de actividades, al señalar que contribuir al bienestar de la niñez y compartir momentos positivos ayuda a fortalecer el tejido social y sembrar valores en la comunidad.