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Coahuila

Invitan a celebrar el Día del Niño con evento "Pequeños Gigantes" en Nava

Habrá juegos, regalos y sorpresas para brindar alegría a la niñez en la Casa Hogar Misericordia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 abril, 2026 - 02:45 p.m.
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      Nava, Coah. – Con el objetivo de llevar alegría a la niñez, se anunció la realización del evento "Pequeños Gigantes", una celebración del Día del Niño que busca reunir a la comunidad en torno a actividades recreativas y de convivencia.

      La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril a la 1:30 de la tarde en la Casa Hogar Misericordia de Nava, donde se espera la participación de familias y voluntarios que deseen sumarse a esta jornada especial.

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      Detalles del evento

      Durante el festejo habrá alimentos, regalos, bolsitas de dulces, piñata, juegos y diversas sorpresas, en un ambiente pensado para brindar momentos de felicidad y esparcimiento a los menores.

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      Importancia de la celebración

      Organizadores destacaron la importancia de promover este tipo de actividades, al señalar que contribuir al bienestar de la niñez y compartir momentos positivos ayuda a fortalecer el tejido social y sembrar valores en la comunidad.

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