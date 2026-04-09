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Coahuila

Inter se corona campeón en torneo cuadrangular de Semana Santa en Acuña

El certamen reunió a equipos veteranos y fomentó la convivencia deportiva durante el periodo vacacional.

Por Angel Garcia - 09 abril, 2026 - 03:28 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo Inter se proclamó campeón de un torneo cuadrangular realizado durante el periodo de Semana Santa, tras imponerse en una serie de encuentros que definieron al mejor conjunto de la competencia.

      El evento fue organizado por el equipo Lequeitio FC en Ciudad Acuña, con el objetivo de promover la actividad deportiva, especialmente en la categoría de veteranos.

      El torneo cuadrangular se realizó durante la Semana Santa

      Este torneo se ha llevado a cabo de manera anual durante estas fechas, aprovechando los días de descanso para reunir a equipos y fomentar la convivencia entre jugadores y familias.

      Equipos de veteranos participaron en el torneo

      Además, estos encuentros permiten a los participantes mantenerse en ritmo de competencia de cara al inicio de la liga municipal en la ciudad.

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