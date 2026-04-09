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Coahuila

Llevan cine y diversión a niñas y niños de ejido La Luz en Villa Unión

Disfrutan jornada recreativa con película, juegos y convivencia familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 abril, 2026 - 02:56 p.m.
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      Villa Unión, Coah. – Entre risas y entusiasmo, niñas y niños del ejido La Luz disfrutaron de una jornada recreativa que llevó momentos de entretenimiento y convivencia a la comunidad, en un ambiente pensado para el sano esparcimiento.

      La jornada recreativa en el ejido La Luz reunió a familias para disfrutar de actividades lúdicas y convivencia.

      Durante la actividad, los pequeños se divirtieron con la proyección de la película Sonic 3, además de compartir palomitas, aguas frescas y participar en juegos y dinámicas que incluyeron diversas sorpresas.

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      Niños y niñas participaron en juegos y dinámicas, creando recuerdos positivos en un ambiente seguro.

      Familias del ejido destacaron la importancia de este tipo de encuentros, ya que permiten a los menores convivir, disfrutar y crear recuerdos positivos en espacios seguros y accesibles.

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      La proyección de la película Sonic 3 fue uno de los momentos más esperados de la jornada recreativa.

      Este tipo de iniciativas continúan recorriendo distintas comunidades, acercando actividades que fomentan la unión familiar y brindan alternativas de recreación para la niñez.

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