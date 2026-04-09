Llevan cine y diversión a niñas y niños de ejido La Luz en Villa Unión

Villa Unión, Coah. – Entre risas y entusiasmo, niñas y niños del ejido La Luz disfrutaron de una jornada recreativa que llevó momentos de entretenimiento y convivencia a la comunidad, en un ambiente pensado para el sano esparcimiento.

La jornada recreativa en el ejido La Luz reunió a familias para disfrutar de actividades lúdicas y convivencia.

Durante la actividad, los pequeños se divirtieron con la proyección de la película Sonic 3, además de compartir palomitas, aguas frescas y participar en juegos y dinámicas que incluyeron diversas sorpresas.

Niños y niñas participaron en juegos y dinámicas, creando recuerdos positivos en un ambiente seguro.

Familias del ejido destacaron la importancia de este tipo de encuentros, ya que permiten a los menores convivir, disfrutar y crear recuerdos positivos en espacios seguros y accesibles.

La proyección de la película Sonic 3 fue uno de los momentos más esperados de la jornada recreativa.

Este tipo de iniciativas continúan recorriendo distintas comunidades, acercando actividades que fomentan la unión familiar y brindan alternativas de recreación para la niñez.