Invitan a jornada gratuita de vasectomías sin bisturí en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Con el objetivo de fomentar la participación masculina en la planificación familiar, la Secretaría de Salud estatal anunció una jornada intensiva de vasectomías sin bisturí que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en este municipio.

Durante tres días, médicos especialistas realizarán el procedimiento de manera gratuita a todos los hombres que lo soliciten, como parte de una campaña que busca concientizar sobre la corresponsabilidad en la salud reproductiva.

Las autoridades de salud invitaron a la población a aprovechar esta jornada, que ya se ha implementado con éxito en ocasiones anteriores y que forma parte de los esfuerzos estatales para fortalecer el acceso a métodos anticonceptivos permanentes.

"Es una oportunidad para tomar decisiones informadas sobre el futuro familiar, con el respaldo de profesionales capacitados y sin costo alguno", señalaron voceros del departamento de salud.