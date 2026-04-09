Entregan escrituras a 30 familias de la colonia San Agustín en Nava

Nava, Coah. – Un total de 30 familias de la colonia San Agustín recibieron sus escrituras, lo que representa un paso importante para dar seguridad legal a sus viviendas y fortalecer el patrimonio de quienes por años esperaron este documento.

Durante la entrega, vecinos beneficiados señalaron que contar con este respaldo les brinda tranquilidad y estabilidad, al asegurar legalmente sus hogares y ofrecer mejores condiciones para sus familias a futuro.

La entrega de escrituras brinda seguridad legal a las familias beneficiadas.

Habitantes del sector también destacaron que, junto a la regularización, se han visto avances en infraestructura, como la introducción de más de un kilómetro de electrificación, así como la proyección de luminarias y red de agua potable.

Los vecinos destacan avances en infraestructura tras la regularización.

Entre las personas que recibieron de manera simbólica sus documentos se encuentran Alma Gabriela Rodríguez Roma, Héctor Manuel Moncada Ruiz, Laura Lucero Espinoza Saldaña, José Fermín Vargas Morales, Laura Azucena Rodríguez Lamas, Carlos González Terrazas y Abel Gallegos Martínez.

La electrificación y el agua potable mejoran la calidad de vida en San Agustín.