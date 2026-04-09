Captura de serpiente en domicilio de la Colonia Presidente de Allende

Allende, Coah. – Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron la captura de una serpiente que fue localizada al interior de un domicilio en la colonia Presidente, durante la madrugada de este jueves, lo que generó movilización en el sector.

La presencia del reptil

El reporte se originó en una vivienda ubicada sobre la calle Mario Salazar Garza #115, donde la propietaria, Cinthia Vaquera, solicitó el apoyo al detectar la presencia del reptil dentro de su hogar, causando alarma entre los habitantes.

Acciones de la autoridad

Tras su arribo, los rescatistas lograron asegurar al animal, confirmando que no era venenoso, para posteriormente trasladarlo a su hábitat natural, sin que se registraran personas lesionadas.

Recomendaciones a la ciudadanía

Autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener limpios sus patios y evitar la acumulación de objetos o maleza, además de reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre para prevenir riesgos.