Contactanos
Coahuila

Captura de serpiente en domicilio de la Colonia Presidente de Allende

La presencia de una serpiente en una calle de Allende moviliza a Protección Civil y Bomberos, quienes actúan rápidamente para evitar incidentes.

Por Alberto Ibarra Riojas - 09 abril, 2026 - 02:15 p.m.
Captura de serpiente en domicilio de la Colonia Presidente de Allende
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah. – Elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron la captura de una serpiente que fue localizada al interior de un domicilio en la colonia Presidente, durante la madrugada de este jueves, lo que generó movilización en el sector.

      La presencia del reptil

      El reporte se originó en una vivienda ubicada sobre la calle Mario Salazar Garza #115, donde la propietaria, Cinthia Vaquera, solicitó el apoyo al detectar la presencia del reptil dentro de su hogar, causando alarma entre los habitantes.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Tras su arribo, los rescatistas lograron asegurar al animal, confirmando que no era venenoso, para posteriormente trasladarlo a su hábitat natural, sin que se registraran personas lesionadas.

      Placeholder

      Recomendaciones a la ciudadanía

      Autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener limpios sus patios y evitar la acumulación de objetos o maleza, además de reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre para prevenir riesgos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados