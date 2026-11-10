Reportan jabalí en zona urbana en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Elementos de Protección Civil atendieron el reporte ciudadano sobre la presencia de un jabalí acompañado de algunas crías en un terreno baldío de la zona urbana de Ciudad Acuña.

El aviso fue realizado por habitantes que observaron a los animales, cuya presencia no es común en la ciudad, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Los elementos acudieron al predio ubicado sobre el libramiento José de las Fuentes, en la esquina con Victoria Rápida, para realizar la búsqueda de los ejemplares.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse o exponerse a los animales silvestres, así como reportar su presencia a las instancias correspondientes.