Capturan a seis con órdenes de aprehensión en operativo Escorpión

DE LA NOTA:

SALTILLO, COAH.- Seis personas con órdenes de aprehensión pendientes fueron detenidas durante las primeras acciones del operativo Escorpión, que debutó en la capital coahuilense con una serie de cateos en domicilios identificados como objetivos prioritarios. En las intervenciones también fueron localizadas drogas, armas y una granada.

Resultados del operativo Escorpión

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montaño, dio a conocer los resultados de este primer despliegue, realizado el pasado lunes, y explicó que la estrategia contempla acciones dirigidas contra personas y puntos previamente detectados mediante trabajos de inteligencia.

Detalló que para el arranque del operativo se tenía prevista la intervención simultánea de 10 inmuebles en Saltillo, luego de que las autoridades reunieran información mediante labores de campo y gabinete para identificar los objetivos.

Al concluir las diligencias, los agentes lograron hacer efectivas seis órdenes de aprehensión. Asimismo, durante las revisiones encontraron droga y armamento en uno de los domicilios, mientras que en otro fue localizada una granada, cuyo manejo y retiro quedaron bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estrategia de seguridad en Coahuila

Fernández Montaño señaló que el operativo nació dentro del Gabinete Estatal de Seguridad, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como una herramienta para reforzar el modelo de seguridad de Coahuila mediante intervenciones focalizadas y coordinadas entre las distintas instituciones.

En los trabajos participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El fiscal también destacó el respaldo del Poder Judicial, pues las autorizaciones correspondientes para realizar los cateos permiten que las acciones se desarrollen conforme a los procedimientos legales.

El funcionario adelantó que Escorpión no será una estrategia exclusiva de Saltillo ni de la Región Sureste, ya que está previsto llevar sus acciones a las distintas regiones y municipios del estado, con intervenciones basadas en información de inteligencia y dirigidas a objetivos prioritarios.

Con este primer resultado, las autoridades estatales buscan ampliar los operativos coordinados y mantener la presión sobre personas y grupos identificados dentro de las investigaciones de seguridad.