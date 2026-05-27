Estudiantes del CECyTEC Villa Unión reciben pláticas sobre salud sexual y prevención

VILLA UNIÓN, COAH. — Estudiantes del CECyTEC plantel Villa Unión participaron en una jornada de pláticas informativas enfocadas en derechos sexuales y reproductivos, así como en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La jornada incluyó charlas sobre derechos sexuales y reproductivos para los jóvenes.

Durante las actividades, especialistas en salud dialogaron de manera abierta con las y los jóvenes sobre temas relacionados con el cuidado personal, el respeto a la diversidad y la importancia de tomar decisiones responsables para proteger su salud.

Especialistas en salud dialogaron sobre la importancia de decisiones responsables.

Las charlas buscaron fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil, brindando información clara y accesible para generar mayor conciencia sobre la educación sexual preventiva.

Autoridades de salud continuarán con estas jornadas para fomentar hábitos saludables.

Autoridades de salud señalaron que este tipo de jornadas continuarán realizándose en beneficio de adolescentes y jóvenes, con el objetivo de orientarlos y fomentar hábitos saludables desde temprana edad.