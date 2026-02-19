Alumnos del Jardín de Niños Evaristo Pérez Arreola visitan instalaciones militares en Acuña

Ciudad Acuña.– Elementos del conjunto militar de la localidad abrieron las puertas de sus instalaciones para recibir a alumnos del jardín de niños Evaristo Pérez Arreola, quienes vivieron una jornada de aprendizaje y convivencia en la 10 CINE.

Acompañados por sus docentes, los menores recorrieron las áreas designadas y participaron en diversas actividades organizadas por el personal castrense, como parte de las acciones de acercamiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano con la ciudadanía.

Importancia de las visitas escolares

La directora del plantel, Denise Rodríguez, destacó que este tipo de visitas representan una oportunidad importante para reforzar el aprendizaje fuera del aula y fomentar valores entre los estudiantes.

Actividades realizadas durante la visita

Durante el recorrido, los niños observaron de cerca a los canes entrenados, una de las exhibiciones que más llamó su atención, además de conocer artículos y equipo de uso diario de los militares.

Las autoridades señalaron que estas actividades continuarán realizándose con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las fuerzas armadas y la comunidad, así como brindar experiencias formativas a los menores de la ciudad.