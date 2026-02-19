Señala Fiscal General Mantiene Coahuila carpetas abiertas contra el "Z-40"

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que en el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, como el Z-40, y presunto autor intelectual de la masacre de Allende, las investigaciones continúan activas, con al menos tres causas penales abiertas y un total de 29 órdenes de aprehensión emitidas por el Poder Judicial, de las cuales 17 ya han sido cumplimentadas.

El funcionario detalló que las órdenes judiciales están relacionadas con diversos delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro agravado y delincuencia organizada, los cuales, por su gravedad, no prescriben y continúan bajo seguimiento de las autoridades.

El Fiscal explicó que algunas de las personas señaladas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes en México, aunque actualmente se encuentran fuera del país o cumpliendo condenas en territorio extranjero. En estos casos, precisó que la expulsión de un país no elimina la validez de las órdenes judiciales en México.

Detalló que, una vez que estas personas concluyan sus procesos legales en el extranjero, el gobierno mexicano puede solicitar formalmente su extradición para que enfrenten la justicia por los delitos cometidos en territorio nacional.

Asimismo, se informó que existen otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar, algunas dirigidas contra personas que actualmente se encuentran recluidas por otros delitos. En estos casos, las autoridades pueden solicitar nuevas órdenes judiciales conforme avancen las investigaciones.

De manera preliminar, se estima que al menos cinco personas más se encuentran en esta situación, lo que refleja que las indagatorias continúan en desarrollo.

Además del caso Allende, la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones relacionadas con la fuga de internos del penal de Piedras Negras, en donde declaraciones e interrogatorios han señalado la participación de integrantes de grupos delictivos vinculados a estos hechos.

Cuestionado acerca de si hay colaboración con Estados Unidos, país en donde se encuentra el Z-40 recluido en una prisión federal de Virginal, Fernández Montañez indicó que no hay una colaboración formal, sino un intercambio de información y comunicación que ellos requieren, pero reiteró que no una colaboración como tal ni solicitud oficial.

"Mantenemos una comunicación constante con instancias de seguridad de Estados Unidos para el intercambio de información relacionada con objetivos prioritarios y diversos delitos, aunque actualmente no existe un acuerdo formal de colaboración", expresó el Fiscal General.

El titular de la dependencia explicó que la relación con autoridades estadounidenses se basa principalmente en solicitudes específicas de información y apoyo mutuo, en un esquema de comunicación bilateral, sin que esto represente un convenio formal establecido.

Respecto a investigaciones de alto impacto, el funcionario confirmó que el caso del exlíder criminal conocido como "Z-40" es uno de los más representativos que se mantienen abiertos, junto con hechos relacionados con el penal de Piedras Negras y los eventos ocurridos en Allende.

Se explicó que este tipo de delitos, al estar relacionados con delincuencia organizada, homicidio y secuestro agravado, no prescriben, debido a su gravedad y a que representan un riesgo directo para la vida y la integridad de las personas.

Finalmente, destacó que mantiene abiertas diversas carpetas de investigación, incluyendo casos históricos, y aseguró que continúa el trabajo coordinado para dar seguimiento a responsables, tanto dentro como fuera del país.