Coahuila

Ambulancia se queda varada antes de llegar al Centro de Salud en Allende

Falla mecánica obliga a descender a paciente en plena calle y genera cuestionamientos sobre el estado de las unidades de emergencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 19 febrero, 2026 - 11:15 a.m.
      Allende, Coah. — Una ambulancia del municipio de Morelos sufrió una falla mecánica metros antes de llegar al Centro de Salud en Allende, lo que provocó congestionamiento vial y momentos de tensión entre automovilistas y testigos.

      La ambulancia trasladaba a un paciente crítico

      La unidad trasladaba a una persona en calidad de emergencia, quien tuvo que ser descendida en plena calle para posteriormente ser ingresada a pie al área médica, ante la imposibilidad de que el vehículo continuara su marcha.

      Reacciones de los ciudadanos

      El hecho generó cuestionamientos entre ciudadanos que presenciaron la escena, al considerar el riesgo que implica que una ambulancia quede varada durante un traslado urgente, poniendo en entredicho las condiciones mecánicas y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

