Respaldan abogados y vecinos a Javier Navarro en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC a la diputación local por el Distrito 01, Javier Navarro, y su suplente, Alberto De Luna, recibieron el respaldo de ciudadanos y distintos sectores de la comunidad durante una intensa jornada de campaña enfocada en propuestas de estabilidad, seguridad y justicia social.

Javier Navarro dialoga con la comunidad jurídica sobre reformas necesarias.

Como parte de sus actividades, Navarro sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad jurídica de Acuña, donde dialogó sobre la necesidad de fortalecer los procesos judiciales y promover reformas que agilicen los juicios familiares, mercantiles y laborales en beneficio de la ciudadanía.

Durante la reunión, también se expusieron problemáticas relacionadas con cobros abusivos derivados de pagarés en blanco, ante lo cual el candidato reiteró su propuesta de impulsar sanciones más severas contra quienes recurran a estas prácticas que afectan la estabilidad económica y emocional de las familias.

El candidato propone sanciones severas contra cobros abusivos en Acuña.

Más tarde, Javier Navarro y Alberto De Luna recorrieron las colonias Nueva Laguna, Fresnos II y Veracruz, donde realizaron visitas casa por casa y reuniones de patio con militantes y simpatizantes.

En los encuentros, vecinos manifestaron su apoyo a la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, al considerar que representan continuidad en la calidad de vida, paz y desarrollo que distinguen a Coahuila, además de mantener cercanía con las necesidades de la población.