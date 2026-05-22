Detectan primer caso de gusano barrenador en Monclova

El municipio de Monclova registró el primer caso de gusano barrenador, de acuerdo con el más reciente reporte emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que confirmó un total de 15 casos en Coahuila, de los cuales tres corresponden a la Región Centro.

Según el informe, dos casos fueron detectados en el municipio de Castaños y uno más en Monclova, lo que mantiene en alerta a productores ganaderos y autoridades sanitarias de la región.

El productor ganadero Arturo Valdés Pérez informó que ya se llevan a cabo acciones preventivas para proteger al ganado mediante la aplicación de ivermectina, en coordinación con autoridades estatales y federales, además de continuar con la dispersión de mosca estéril para contener la propagación de la plaga.

Señaló que hasta el momento no se ha dado a conocer el punto exacto donde fue localizado el caso en Monclova, aunque llamó a los productores a mantenerse atentos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. "Es importante que cualquier productor que detecte un caso lo reporte rápidamente para poder actuar y evitar que se siga propagando", señaló.

Valdés Pérez explicó que el gusano barrenador representa un riesgo importante para el ganado debido a que se aloja en heridas abiertas de los animales, provocando afectaciones severas si no se atiende oportunamente. Asimismo, exhortó a la población a tomar precauciones con mascotas y animales domésticos, especialmente vigilando heridas o lesiones expuestas, ante el riesgo de proliferación de nuevos casos durante la temporada de calor.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia en distintos municipios del estado para detectar oportunamente nuevos casos y evitar una mayor expansión de esta plaga.