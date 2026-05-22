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Coahuila

Detectan primer caso de gusano barrenador en Monclova

Confirman primer caso de gusano barrenador en Monclova

Por Gerardo Martínez - 22 mayo, 2026 - 10:18 a.m.
Detectan primer caso de gusano barrenador en Monclova
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      El municipio de Monclova registró el primer caso de gusano barrenador, de acuerdo con el más reciente reporte emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que confirmó un total de 15 casos en Coahuila, de los cuales tres corresponden a la Región Centro.

      Según el informe, dos casos fueron detectados en el municipio de Castaños y uno más en Monclova, lo que mantiene en alerta a productores ganaderos y autoridades sanitarias de la región.

      El productor ganadero Arturo Valdés Pérez informó que ya se llevan a cabo acciones preventivas para proteger al ganado mediante la aplicación de ivermectina, en coordinación con autoridades estatales y federales, además de continuar con la dispersión de mosca estéril para contener la propagación de la plaga.

      Señaló que hasta el momento no se ha dado a conocer el punto exacto donde fue localizado el caso en Monclova, aunque llamó a los productores a mantenerse atentos y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. "Es importante que cualquier productor que detecte un caso lo reporte rápidamente para poder actuar y evitar que se siga propagando", señaló.

      Valdés Pérez explicó que el gusano barrenador representa un riesgo importante para el ganado debido a que se aloja en heridas abiertas de los animales, provocando afectaciones severas si no se atiende oportunamente. Asimismo, exhortó a la población a tomar precauciones con mascotas y animales domésticos, especialmente vigilando heridas o lesiones expuestas, ante el riesgo de proliferación de nuevos casos durante la temporada de calor.

      Autoridades sanitarias mantienen vigilancia en distintos municipios del estado para detectar oportunamente nuevos casos y evitar una mayor expansión de esta plaga.

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