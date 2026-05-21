Lluvia provoca encharcamientos en la ciudad

Un total de 18 milímetros de lluvia cayó en la ciudad durante un lapso aproximado de 40 minutos la noche del miércoles, provocando encharcamientos y la movilización de cuerpos de auxilio que atendieron más de 20 reportes en distintos sectores.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que la tormenta estaba pronosticada, por lo que previamente se emitieron alertas y se implementaron acciones preventivas, como el cierre de vialidades en zonas de riesgo.

Explicó que la lluvia fue generalizada en toda la ciudad, aunque las zonas poniente, norte y parte del sur concentraron la mayor cantidad de incidentes. Entre los reportes atendidos destacaron vehículos varados, ingreso de agua a domicilios y cables eléctricos con chispas.

Como medida preventiva, se cerraron vialidades en sectores como la avenida Huemac, la zona de la Petrolera, así como puntos en el oriente y sur, lo que permitió reducir riesgos, principalmente por el oleaje que generan los vehículos al circular en calles inundadas.

En cuanto a afectaciones, al menos tres viviendas en la colonia Santa Bárbara registraron la entrada de agua, con daños menores en muebles, sin que se reportaran pérdidas significativas ni personas lesionadas.

Finalmente, el funcionario señaló que el pronóstico de lluvias se mantiene hasta el lunes, con mayor probabilidad el domingo, por lo que las autoridades permanecerán en alerta y trabajando de manera coordinada para atender cualquier eventualidad.