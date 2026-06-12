Ofrecen más de 100 vacantes durante jornada de contratación en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Servicio Nacional del Empleo realizó una jornada de contratación en Ciudad Acuña, donde se ofrecieron más de 100 vacantes para personas en busca de empleo.

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, informó que durante esta jornada estuvieron disponibles más de 100 oportunidades laborales para los solicitantes.

Destacó que, a diferencia de otras jornadas de contratación, en esta ocasión las vacantes no requerían experiencia previa, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo para un mayor número de personas.

Señaló que estas actividades representan una alternativa para quienes actualmente no cuentan con una fuente de ingresos, en un contexto en el que ha existido escasez de oportunidades laborales.

La funcionaria también hizo un llamado a más empresas para que se sumen a estas iniciativas y ofrezcan las vacantes que tengan disponibles, con el fin de fortalecer las oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo económico de la región.