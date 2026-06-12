Cuenta regresiva para AHMSA: el 15 de junio deberán presentarse las bases finales de la venta

MONCLOVA, COAH.- El Juzgado Segundo en Materia de Concurso Mercantil autorizó formalmente la nueva propuesta de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), aunque su ejecución quedó condicionada a que el síndico, Víctor Manuel Aguilera, presente la documentación técnica y financiera requerida a más tardar el 15 de junio.

Durante el acuerdo emitido este viernes, la jueza informó que fue aprobada la propuesta presentada por el síndico para realizar una segunda subasta de los bienes de ambas empresas; sin embargo, determinó que antes deberán entregarse elementos clave para brindar certeza jurídica a los involucrados en el proceso.

De acuerdo con la resolución, el síndico deberá exhibir las bases definitivas que regirán la subasta, así como el listado final de trabajadores en el que se detalle el cálculo preciso de los créditos laborales, distinguiendo aquellos con carácter preferente de los que no cuentan con dicha prioridad.

Asimismo, se le exige definir la cuota concursal que corresponderá a los acreedores en esta etapa del procedimiento.

El plazo fue determinado tras considerar que la notificación electrónica del acuerdo surtió efectos el pasado 9 de junio, estableciendo el periodo de cumplimiento entre el 10 y el 15 de junio, descontando los días inhábiles correspondientes al 11, 13 y 14 de este mes.

Por otra parte, el juzgado federal fue informado por el Primer Tribunal Laboral Federal en Chihuahua sobre el desbloqueo y levantamiento de embargos de las cuentas bancarias de la empresa comerciante.

Esta medida, ejecutada para dar cumplimiento a las sentencias de concurso mercantil y quiebra, busca facilitar la movilidad de los recursos necesarios para el proceso. No obstante, la autoridad laboral precisó que la liberación se realizó bajo su estricta responsabilidad y salvaguardando los salarios correspondientes a los dos años previos al concurso, conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, el tribunal reiteró el orden de prelación para los acreedores, señalando que aquellos de grado común, conforme a la sentencia de reconocimiento de créditos emitida en julio de 2023, recibirán sus pagos a prorrata.

Sin embargo, dicho desembolso únicamente podrá realizarse una vez que hayan sido cubiertos en su totalidad los créditos preferentes, laborales y fiscales que cuentan con prioridad legal dentro de la masa concursal.

Con la entrega de la información requerida este lunes, el proceso de AHMSA entrará en una de sus fases técnicas más complejas, en un intento por avanzar en la solución de la crisis financiera que durante años ha impactado a la región Centro de Coahuila.