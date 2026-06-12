Avanza SJS en pavimentación

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, supervisó los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Dr. Mier, en Nueva Rosita, donde constató que la obra avanza conforme al calendario previsto.

Durante el recorrido, el edil subrayó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido clave para impulsar proyectos de infraestructura que atienden las necesidades más urgentes de la población.

Acciones de la autoridad

La pavimentación de la calle Dr. Mier forma parte de un programa integral de modernización urbana que busca mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y garantizar mayor seguridad vial para los habitantes.

Ríos Ramírez destacó que el trabajo conjunto entre municipio y estado refleja un modelo de gestión que privilegia la eficiencia y el beneficio directo a la ciudadanía, con obras que transforman el entorno urbano.

“Gracias al trabajo en equipo seguimos construyendo un San Juan de Sabinas que avanza a pasos de gigante”, afirmó el alcalde, al reiterar su compromiso de mantener el ritmo de obra pública y consolidar el desarrollo de la región.