Arranca obra escolar con respaldo estatal y municipal

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, supervisó el arranque de la construcción de la techumbre estructural en la primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en esta ciudad.

La obra busca dignificar los espacios educativos y ofrecer mejores condiciones a la comunidad escolar, cabe señalar, se aplica una inversión de 3.5 millones de pesos.

Acompañado por padres de familia, estudiantes y el director del plantel, Fernando García Chávez, el edil destacó que el proyecto se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura educativa en el municipio.

"En equipo con nuestro gobernador seguimos mejorando los espacios educativos para que nuestras niñas y niños cuenten con mayor protección, comodidad y mejores condiciones para aprender", expresó Ríos Ramírez, al subrayar que San Juan de Sabinas avanza hacia un nuevo nivel de desarrollo.

La obra beneficiará a más de 145 estudiantes

La techumbre permitirá que más de 145 estudiantes realicen actividades cívicas y recreativas bajo un espacio seguro y adecuado, protegiéndolos de las inclemencias del clima y favoreciendo la convivencia escolar.

La inversión de 3.5 millones de pesos busca dignificar los espacios escolares

El proyecto fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa, que reconoció la importancia de contar con instalaciones modernas y funcionales para el aprendizaje y la formación integral de los alumnos.

"Todo esto es gracias a las gestiones de nuestro alcalde ante las autoridades estatales lo cual también reconocemos y valoramos", externó el director de la primaria.