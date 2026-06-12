Cabildo de San Juan de Sabinas aprueba por unanimidad la concesión de Astro Feria Rosita 2026

En sesión ordinaria de Cabildo, los integrantes del Republicano Ayuntamiento de San Juan de Sabinas aprobaron por unanimidad la concesión para la realización de Astro Feria Rosita 2026, uno de los eventos más representativos de la Región Carbonífera.

Durante la sesión se informó que únicamente se recibió una propuesta para participar en el proceso de concesión, presentada por la empresa Logar Promotions, misma que cuenta con amplia experiencia en la organización de espectáculos y eventos masivos en todo el Estado de Coahuila, como las ferias de San Buenaventura, Monclova, Castaños, Sabinas, Ciudad Acuña, Frontera, Melchor Múzquiz, entre otras ciudades.

Tras el análisis de la documentación presentada, los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad la concesión del evento por un monto de 500 mil pesos, manifestando su respaldo a la propuesta presentada.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que para la administración municipal es fundamental garantizar una feria de calidad para las familias de Nueva Rosita y de toda la región. "Confiamos en que será una feria a la altura de nuestra gente, con espectáculos de calidad, actividades para toda la familia y precios accesibles para que todos puedan disfrutarla", expresó el edil.

Por su parte, Francisco Juárez Huerta, representante de la empresa Logar Promotions, que adquirió los derechos de Astro Feria Rosita 2026, señaló que los preparativos ya están en marcha y confirmó que el evento se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto de 2026. Indicó que próximamente se darán a conocer los costos de acceso y la cartelera completa, aunque adelantó que entre los artistas y agrupaciones ya confirmados se encuentran Pesado, Rieleros del Norte y Marco Marroquín.

Asimismo, informó que la feria contará con presentaciones artísticas y musicales de primer nivel, exposiciones culturales y ganaderas, juegos mecánicos y atracciones familiares, áreas comerciales y gastronómicas, además de espacios de convivencia y entretenimiento para personas de todas las edades.

Dentro de la propuesta presentada también se dio a conocer la integración del Comité de Organización y Operación de Astro Feria Rosita 2026. Como presidente del comité fue designado Alberto Isaac Paredes Zapata, responsable de la coordinación general, supervisión operativa, toma de decisiones y seguimiento administrativo del evento.

La tesorería estará a cargo de Francisco Juárez Huerta, quien tendrá bajo su responsabilidad la administración y control financiero de los recursos destinados a la organización de la feria. En tanto, Roberto Ibarra Korrodi fungirá como Coordinador de Eventos y Espectáculos, encargado de la programación artística, contratación de espectáculos, promoción y estrategia publicitaria del evento. Por su parte, Carlos Humberto Mata Ayala será el Coordinador de Logística e Infraestructura, responsable de la operatividad general, montaje de instalaciones, distribución de espacios y coordinación de áreas para expositores y atracciones.

Finalmente, los integrantes del Cabildo coincidieron en respaldar esta propuesta al considerar que Astro Feria Rosita 2026 representa una importante oportunidad para fortalecer la convivencia familiar, impulsar la actividad económica local y promover el desarrollo turístico de San Juan de Sabinas.