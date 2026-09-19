Llevan atención gratuita a perros y gatos en el fraccionamiento Cedros de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una jornada estatal de atención a mascotas llegó al fraccionamiento Cedros, donde se ofrecieron servicios gratuitos para prevenir enfermedades y atender a perros y gatos.

Personal de la Secretaría de Salud del Estado acudió al sector para aplicar vacunas y brindar atención a las mascotas de las familias que aprovecharon la campaña.

De manera gratuita se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, baño garrapaticida y desparasitación.

Estas jornadas se realizan en colonias y fraccionamientos donde existe una gran cantidad de mascotas en situación de calle, como ocurre en Cedros.

Durante la jornada, habitantes de sectores cercanos acudieron con sus canes y felinos para aprovechar los servicios y contribuir a la prevención de enfermedades, entre ellas la rickettsiosis.