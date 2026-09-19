Contactanos
Coahuila

Llevan atención gratuita a perros y gatos en el fraccionamiento Cedros de Acuña

Jornada estatal ofrece vacunación, desparasitación y baño garrapaticida para prevenir enfermedades entre las mascotas.

Por Angel Garcia - 19 septiembre, 2026 - 12:04 p.m.
Llevan atención gratuita a perros y gatos en el fraccionamiento Cedros de Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una jornada estatal de atención a mascotas llegó al fraccionamiento Cedros, donde se ofrecieron servicios gratuitos para prevenir enfermedades y atender a perros y gatos.

      Placeholder

      Personal de la Secretaría de Salud del Estado acudió al sector para aplicar vacunas y brindar atención a las mascotas de las familias que aprovecharon la campaña.

      De manera gratuita se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, baño garrapaticida y desparasitación.

      Estas jornadas se realizan en colonias y fraccionamientos donde existe una gran cantidad de mascotas en situación de calle, como ocurre en Cedros.

      Placeholder

      Durante la jornada, habitantes de sectores cercanos acudieron con sus canes y felinos para aprovechar los servicios y contribuir a la prevención de enfermedades, entre ellas la rickettsiosis.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados