Llevan atención gratuita a perros y gatos en el fraccionamiento Cedros de Acuña
Jornada estatal ofrece vacunación, desparasitación y baño garrapaticida para prevenir enfermedades entre las mascotas.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una jornada estatal de atención a mascotas llegó al fraccionamiento Cedros, donde se ofrecieron servicios gratuitos para prevenir enfermedades y atender a perros y gatos.
Personal de la Secretaría de Salud del Estado acudió al sector para aplicar vacunas y brindar atención a las mascotas de las familias que aprovecharon la campaña.
De manera gratuita se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica, baño garrapaticida y desparasitación.
Estas jornadas se realizan en colonias y fraccionamientos donde existe una gran cantidad de mascotas en situación de calle, como ocurre en Cedros.
Durante la jornada, habitantes de sectores cercanos acudieron con sus canes y felinos para aprovechar los servicios y contribuir a la prevención de enfermedades, entre ellas la rickettsiosis.