Declaran inocente a José Antonio Guillén en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- José Antonio Guillén fue declarado inocente al concluir el proceso judicial relacionado con el caso de un taxista, luego de varios días de presentación de pruebas ante el juzgado.

La resolución puso fin al juicio y descartó que el joven enfrentara prisión por este caso, luego de que se analizaran los distintos elementos presentados durante el procedimiento.

El proceso judicial se prolongó durante un periodo considerable y cobró relevancia por las pruebas expuestas ante las autoridades judiciales, las cuales influyeron en el desarrollo del caso hasta llegar a la resolución final.

Tras darse a conocer el fallo, se determinó que Guillén no enfrentaría una pena de prisión relacionada con este asunto, por lo que podrá retomar su vida cotidiana.

Con esta resolución concluyó el procedimiento judicial, luego de varios días de audiencias y presentación de pruebas ante el juzgado.