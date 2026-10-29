Felipe Cano alerta sobre tumbas peligrosas en Frontera: 58 sepulturas delimitadas

Un total de 58 tumbas han sido delimitadas por representar un riesgo para los visitantes del panteón municipal, informó Felipe Cano, coordinador de Protección Civil de Frontera.

El funcionario explicó que los trabajos de inspección y delimitación continuarán antes del 2 de noviembre, aunque podrían suspenderse temporalmente debido a las lluvias registradas en la región.

Acciones de la autoridad

Detalló que entre las sepulturas detectadas hay algunas que ya fueron excavadas y permanecen abiertas, mientras que otras presentan hundimientos debido al paso del tiempo y al deterioro de sus estructuras.

Advirtió que las tumbas excavadas representan el mayor peligro, pues algunas alcanzan profundidades de cuatro a seis pies, equivalentes aproximadamente a 1.2 y 1.8 metros. Precisó que son pocos los casos con estas dimensiones y que corresponden a espacios preparados con anticipación por sus propietarios.

Detalles confirmados

Ante la próxima visita de familias al panteón, Cano pidió prestar especial atención a los niños para evitar caídas o accidentes en las áreas delimitadas.

En cuanto a otros posibles riesgos, como enjambres de abejas, señaló que durante el recorrido de inspección no se detectaron panales ni otras situaciones que requirieran la intervención de Protección Civil.

Sin embargo, indicó que mantendrán los recorridos preventivos antes del Día de Muertos para identificar posibles peligros y reducir riesgos para los visitantes.