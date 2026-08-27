Joven acuñense da el salto a la Tercera División de Nuevo León

CIUDAD ACUÑA, COAH. – El joven acuñense Fernando Corpus Padilla logró concretar su llegada a un equipo de Tercera División en Nuevo León, luego de destacar durante diversas visorias.

¿Cómo logró Fernando Corpus Padilla unirse a Tercera División?

Corpus Padilla acudió a varias pruebas, donde logró sorprender a los visores con su desempeño y obtener un espacio en el conjunto deportivo.

Impulso al deporte en Ciudad Acuña

Tras este proceso, el futbolista consiguió firmar con el equipo de Tercera División, al que próximamente deberá reportarse para continuar con su preparación y desarrollo dentro del balompié.

Este logro se suma al impulso que se brinda al deporte y al reconocimiento de jóvenes talentos que buscan cumplir sus objetivos en distintas disciplinas.

Ciudad Acuña se ha convertido en un semillero de atletas en diferentes deportes, con jóvenes que continúan trabajando y esforzándose para alcanzar sus metas.