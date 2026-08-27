CFE afecta suministro de agua en 39 colonias de Monclova y Frontera

Una afectación en las líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocará horarios diferidos en el suministro de agua potable para 39 colonias de Monclova y Frontera, informó SIMAS Monclova-Frontera.

El organismo explicó que la falla en el suministro de energía eléctrica afecta la operación de los pozos de captación de Pozuelos-Viborillas, lo que ocasionará modificaciones en los horarios de servicio en los sectores abastecidos por estas instalaciones.

Sectores afectados en Frontera

En Frontera, los sectores afectados son Industrial, Regidores, Las Aves, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Cordón Industrial, Jardines, Sierrita, Morelos, Colosio, San Cristóbal, Fraccionamiento Privado San Miguel, Bellavista, Independencia, PEMEX, Fresnillo, Occidental Alta y Baja, Borja Media y Norte, además de los ejidos La Cruz y 8 de Enero.

Colonias afectadas en Monclova

En Monclova, la medida contempla las colonias Roma, Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, Los Pinos, San Francisco, Chamizal, Regina, Chapultepec, Estancias de Santa Ana, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, Picasso, Jardines del Valle, El Pueblo, El Pantano, Ciudad Deportiva de la Quinta a la Décimo Tercera y San Salvador.

SIMAS señaló que el servicio se restablecerá sin previo aviso, una vez que sea normalizado el suministro de energía eléctrica necesario para la operación de los pozos.

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios y puso a disposición el número 073 para cualquier duda o aclaración.