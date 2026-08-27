Teo Kalionchiz deja el PAN y se acerca al PRI en Monclova

A unas horas de anunciar su salida del Partido Acción Nacional, el diputado federal Teo Kalionchiz mostró un acercamiento con legisladores del PRI, entre ellos Alejandro Moreno y Rubén Moreira Valdez.

Acercamiento con el PRI

En una imagen difundida tras su salida del blanquiazul, Kalionchiz aparece junto a Moreno, presidente nacional del PRI, y Moreira Valdez, coordinador de los diputados federales priistas, en un encuentro que perfila nuevas opciones para el legislador monclovense.

El acercamiento ocurre luego de que Kalionchiz anunció su separación del PAN y cuestionó el rumbo que tomó el partido en Coahuila, al señalar diferencias, falta de comunicación y decisiones que, a su consideración, alejaron al instituto político de los intereses de la entidad.

Kalionchiz ha señalado que su prioridad es trabajar por Coahuila y Monclova y que, por encima de cualquier partido, está el interés de los ciudadanos.

Futuro político de Kalionchiz

Tras su salida del PAN, el legislador adelantó que analizaría durante estos días las opciones para definir su futuro político y que, por el momento, contemplaba desempeñarse como diputado independiente. “Estamos apenas esta semana, hoy, mañana vamos a hablar. Ahí estaríamos como ahorita supuestamente como independiente; posteriormente vamos a ver las opciones”, declaró.

En ese contexto se registra el acercamiento con figuras de la dirigencia y bancada nacional del PRI, partido que mantiene una posición de oposición frente a Morena. Moreno ha señalado que el tricolor está dispuesto a competir solo o mediante alianzas rumbo a los próximos procesos electorales.

El dirigente nacional priista ha sostenido que el partido busca fortalecer su estructura y competir en los siguientes procesos electorales, incluso con la incorporación de nuevos perfiles.