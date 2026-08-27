Cae 50 % exportación de sotol a EU durante 2026

SALTILLO, Coah.- La exportación de sotol a Estados Unidos cayó más de 50 % durante 2026, en medio de un escenario de incertidumbre por las tensiones comerciales, los aranceles y la revisión del Tratado de Libre Comercio, informó Roberto Palacios Cabral, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol.

El dirigente señaló que Estados Unidos es el principal mercado de exportación para el sotol debido a su cercanía con México, las distancias y la facilidad de los trámites.

"Sí bajó la exportación", afirmó Palacios Cabral al ser cuestionado sobre el comportamiento de las ventas al exterior durante 2026. Estimó que la disminución ha sido de más de 50 %.

Aunque reconoció que las condiciones políticas y económicas generan nerviosismo en el sector, aclaró que no puede atribuirse de manera específica la caída únicamente a las tensiones comerciales.

"Puede ser. No podemos ser muy específicos. Al sotol le falta mucha promoción", sostuvo.

Palacios Cabral destacó que existen empresas dentro de la denominación que tienen fuerza en el mercado internacional y exportan a más de 15 países.

Sin embargo, reiteró que Estados Unidos representa uno de los destinos más importantes para el desplazamiento del producto, por lo que cualquier afectación a la relación comercial tiene impacto en el sector.

"Hay expectativas dudosas de qué va a pasar", expresó sobre el escenario derivado de las negociaciones comerciales.

El dirigente indicó que la industria del sotol representa varios millones de dólares y que, dentro del sector de los destilados, se manejan varios cientos de millones de dólares, aunque dijo no contar con una cifra exacta sobre el valor específico de la industria del sotol.

Ante la reducción de las exportaciones, el Consejo Nacional de Productores de Sotol no contempla una sobreproducción. Actualmente, sus esfuerzos están dirigidos al desarrollo de investigación y plantaciones para fortalecer la sustentabilidad de la actividad.

La producción de sotol se concentra en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Palacios Cabral consideró que el contexto económico mundial también afecta al sector y señaló que la situación es complicada para México, particularmente por su relación comercial con Estados Unidos.