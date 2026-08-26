Inicia barrido preventivo contra gusano barrenador en San Buenaventura

La segunda etapa del barrido preventivo contra el gusano barrenador ya comenzó en San Buenaventura y se extenderá por municipios de la región Centro, con atención gratuita para productores y ejidatarios que tengan hasta 200 cabezas de ganado.

Jorge Eduardo Sánchez González, coordinador de Coahuila en Barrido Preventivo, señaló que las brigadas iniciaron esta semana con los ejidos de San Buenaventura y continuarán con productores particulares, como parte de la estrategia para evitar que queden animales sin tratamiento.

El operativo se realiza a través de la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en coordinación con Senasica, el Gobierno de Coahuila y los municipios. Sánchez González señaló que no existe todavía una cifra definitiva de productores que serán atendidos, debido a que el objetivo es cubrir la totalidad de los hatos considerados dentro del programa.

La atención será gratuita para ejidatarios y productores con un máximo de 200 cabezas, mientras que los ranchos que superen esa cantidad deberán aportar únicamente material para el tratamiento, específicamente doramectina o ivermectina. "Todo es gratuito, la mano de obra es gratuita, el medicamento que ponemos nosotros es gratuito; no aceptamos ningún peso", afirmó.

Precisó que en los ranchos con más de 200 animales no se solicitará dinero, sino apoyo con el material necesario, debido a que los insumos disponibles deben distribuirse entre el mayor número de productores posible. El barrido preventivo continuará en otros municipios de la región Centro, después de que concluyan los trabajos en la zona Norte, las brigadas mantienen acciones pendientes en Múzquiz y San Juan de Sabinas, mientras que en la región Centro ya se programaron recorridos en Escobedo y Nadadores.

La capacidad de atención dependerá de la cantidad de animales y de la programación establecida, aunque las brigadas pueden atender entre 700 y 800 bovinos en un solo día.