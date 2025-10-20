Talento Acuñense: Andrés Vega noquea en el primer round y conquista "Reyes del Ring"

Ciudad Acuña, Coah.– Con determinación y poder en los puños, el joven boxeador Andrés Vega brilló en el evento "Reyes del Ring", celebrado en Sabinas, Coahuila, al imponerse por nocaut en el primer round al peleador local Francisco Torres, quien llegaba como favorito.

Vega, representante del gimnasio Modo Bestia, sorprendió al público al definir la pelea de forma contundente, pese a que estaba pactada a tres episodios.

Este triunfo confirma el crecimiento del talento deportivo acuñense, particularmente en el boxeo, disciplina en la que jóvenes como Andrés han comenzado a dejar huella en distintos puntos del país.

Se prevé que el pugilista tenga nuevas oportunidades sobre el ring, lo que podría abrirle camino hacia una carrera más sólida en el ámbito profesional.