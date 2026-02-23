Tránsito Municipal controla ganado en Monclova tras incidente en la calle

MONCLOVA, COAH.- Momentos de alarma se registraron la tarde de ayer en el cruce de la avenida Sidermex y el bulevar Harold R. Pape, al sur de la ciudad, luego de que varias reses irrumpieran en plena carpeta asfáltica, obligando a conductores a frenar intempestivamente para evitar un accidente.

El inusual escenario sorprendió a automovilistas que transitaban por una de las arterias más concurridas del sector. Las vacas avanzaban sin control entre los carriles, provocando maniobras bruscas y congestionamiento vehicular, con especial riesgo para motociclistas y transporte público.

Testigos señalaron que durante varios minutos los animales permanecieron deambulando en el cruce, mientras algunos conductores tocaban el claxon para intentar ahuyentarlos y otros optaban por detenerse por completo ante el peligro de una colisión.

No es la primera vez que ocurre una situación similar en ese punto. Hace apenas unos días, un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un animal en condiciones parecidas, lo que mantiene en alerta a vecinos y usuarios frecuentes de la zona.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para abanderar el área y coordinar el retiro del ganado, evitando así que el incidente pasara a mayores. La circulación se vio parcialmente afectada hasta que la situación fue controlada.

Habitantes del sector hicieron un llamado enérgico a los propietarios del ganado para que refuercen las medidas de resguardo y eviten que los animales salgan a la vía pública. Asimismo, solicitaron mayor vigilancia por parte de las autoridades para prevenir un accidente de consecuencias fatales.

La escena, aunque inusual, dejó en claro que basta un segundo de distracción para que un encuentro inesperado con ganado en plena avenida termine en tragedia.