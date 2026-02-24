Contactanos
Coahuila

Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por tractocamión en el bulevar Isidro López

Las autoridades iniciaron investigaciones para dar con el conductor del tractocamión que se dio a la fuga tras el incidente.

Por Monserrat Rodarte - 24 febrero, 2026 - 09:01 a.m.
Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por tractocamión en el bulevar Isidro López
      Ramos Arizpe, Coahuila.– Un joven motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial con un tractocamión sobre el bulevar Isidro López a la altura de la empresa Mabe, la noche de este lunes.

      De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió cuando, presuntamente, el conductor del tractocamión le cortó el paso al motociclista, provocando que este perdiera el control y cayera al pavimento.

      El accidente ocurrió en el bulevar Isidro López

      Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención prehospitalaria a un joven de 25 años, quien presentó un esguince en el tobillo izquierdo. Tras la valoración, fue trasladado en código amarillo a la clínica 88 del IMSS para una revisión médica más detallada.

      Acciones de la autoridad

      Asimismo trascendió que el operador del tractocamión se dio a la fuga tras el accidente, por lo que autoridades tomaron conocimiento de los hechos para iniciar las investigaciones correspondientes.

