Incendio en Monclova amenaza a viviendas en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia Colinas de Santiago, luego que un incendio en un lote baldío encendiera la alarma entre vecinos al amenazar con propagarse hacia viviendas contiguas.

El reporte fue realizado por habitantes del sector al detectar una densa columna de humo y llamas que comenzaban a elevarse desde un predio cubierto de maleza y desechos. En cuestión de minutos, unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova arribaron al lugar para hacer frente al siniestro.

Al llegar, los vulcanos encontraron que el fuego avanzaba con rapidez debido a la vegetación seca acumulada en el terreno. De inmediato desplegaron líneas de ataque y comenzaron las maniobras para contener el avance de las llamas, evitando que alcanzaran las bardas perimetrales de los domicilios cercanos.

Durante varios minutos, los elementos trabajaron intensamente hasta lograr sofocar el incendio en su totalidad. Posteriormente realizaron labores de enfriamiento y remoción de escombros para eliminar cualquier riesgo de reignición.

De acuerdo con el informe preliminar, no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en las viviendas aledañas. El fuego consumió únicamente hierba seca y basura acumulada en el predio.

Una vez controlada la situación, el área fue asegurada y quedó bajo vigilancia preventiva. La pronta intervención de los bomberos evitó que el incidente escalara y pusiera en riesgo a las familias del sector.