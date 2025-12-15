Vuelca vehículo en el libramiento Sur Poniente de Acuña; conductor resulta implicado

ACUÑA, COAH. – Un accidente de consideración se registró la noche del viernes sobre el libramiento Sur Poniente, en el municipio de Acuña, cuando un joven de 26 años, identificado como Uriel, perdió el control del vehículo que conducía y terminó volcado.

Los hechos ocurrieron a la altura del cruce con la calle Libertad, minutos antes de la medianoche. El conductor se desplazaba a bordo de una Nissan Kicks modelo 2022, la cual durante su trayecto se impactó contra una luminaria que fue derribada, para finalmente quedar volcada sobre la vía.

Detalles confirmados

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes del automóvil, mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con autoridades, el conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, lo que habría derivado en el accidente.