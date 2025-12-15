Contactanos
Aparatoso accidente en Morelos: automóvil se incendia tras salir del camino

Un joven de 25 años sale ileso luego de que su vehículo se incendiara al chocar contra un poste y una vivienda en Morelos. Seguridad Pública presente.

Por Exzael Becerril - 15 diciembre, 2025 - 10:44 a.m.
      MORELOS, COAH. – La salida del camino de un automóvil y su posterior incendio generaron una rápida movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Morelos.

      Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Carranza, donde un Dodge Avenger color negro quedó completamente calcinado tras sufrir un fuerte impacto.

      De acuerdo con información preliminar, el vehículo salió de control, chocó contra un poste de telecomunicaciones y terminó estrellándose contra la barda de una vivienda, lo que ocasionó que la unidad comenzara a arder. Personal de Protección Civil y Bomberos intervino de manera oportuna y logró controlar el incendio.

      El conductor, de aproximadamente 25 años de edad, no resultó lesionado y rechazó recibir atención médica. Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

