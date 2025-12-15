Aparatoso accidente en Morelos: automóvil se incendia tras salir del camino

MORELOS, COAH. – La salida del camino de un automóvil y su posterior incendio generaron una rápida movilización de los cuerpos de emergencia en el municipio de Morelos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Carranza, donde un Dodge Avenger color negro quedó completamente calcinado tras sufrir un fuerte impacto.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo salió de control, chocó contra un poste de telecomunicaciones y terminó estrellándose contra la barda de una vivienda, lo que ocasionó que la unidad comenzara a arder. Personal de Protección Civil y Bomberos intervino de manera oportuna y logró controlar el incendio.

El conductor, de aproximadamente 25 años de edad, no resultó lesionado y rechazó recibir atención médica. Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.