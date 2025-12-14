Arturo Cabrera advierte sobre la necesidad de seguro para paisanos en Nuevo León

Luego de que al cruzar la frontera la mayoría de los seguros quedan inválidos, miles de paisanos se encuentran sin protección ante accidentes, daños a terceros o gastos legales. Pese a ello, solo una mínima parte contrata una póliza mexicana antes de ingresar al país, advirtió el asesor de seguros Arturo Cabrera.

Cabrera explicó que cada año atienden a familias que sufren choques o percances graves durante su trayecto, algunos con pérdidas totales o lesiones que requieren atención médica inmediata. Sin embargo, muchas veces estos viajeros llegan sin ninguna cobertura vigente, lo que los obliga a enfrentar pagos elevados en ese mismo momento para poder liberar sus vehículos o continuar su viaje.

"La mayor parte no tiene una protección de seguro y esto es importante porque no solo está en riesgo su vehículo o su propia integridad; también los daños que puedan ocasionar a terceros. En México, cuando un paisano provoca un accidente, casi siempre tiene que cubrir la indemnización en efectivo en ese momento para poder seguir su camino", señaló.

¿Qué tan común es contratar pólizas antes de viajar?

El asesor indicó que en los últimos días apenas unas 10 personas han solicitado una póliza, cifra considerada baja tomando en cuenta el flujo migratorio que se avecina en temporada decembrina. Dijo que muchos clientes prevenidos suelen contratar el seguro incluso un día antes de salir de Estados Unidos, lo que les permite cruzar a cualquier hora —día o noche— con la protección activa desde el momento en que ingresan al país.

Endurecimiento de requisitos en Nuevo León

Cabrera recordó que entidades como Nuevo León han endurecido los requisitos para circular sin seguro, lo que hace todavía más urgente que los paisanos consideren una cobertura mexicana temporal.

Opciones de cobertura y precios

Las pólizas pueden contratarse por días y cubrir: Daños a terceros, cobertura amplia, Grúas, Gastos legales y Gastos médicos. Como ejemplo, Arturo Cabrera detalló que:

· Para un vehículo de 16 mil dólares, el costo de la póliza es de 48 dólares por 3 días.

"Es mejor prevenir que pagar en el momento", insistió el asesor, quien destacó que una póliza mexicana evita problemas legales, pagos inesperados y la inmovilización del vehículo. "A través de un seguro pueden evitar que sus ahorros se vayan en un solo accidente. Muchos paisanos terminan pagando de su bolsillo porque llegan sin protección", concluyó.