Cetis 46 brilla en el ENAC estatal

FRONTERA, COAHUILA.- Alumnos del Cetis 46 pusieron en alto el nombre de Frontera al obtener primeros y segundos lugares en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC), realizado esta semana en la ciudad de Saltillo, donde participaron 16 planteles del subsistema Cetis y Cbtis.

El plantel Frontera tuvo presencia en todas las modalidades del certamen, como teatro, cuento, crónica, oratoria, declamación, fotografía, cómic, video documental, danza y otras expresiones artísticas, logrando el reconocimiento del jurado gracias al talento, esfuerzo y dedicación de los estudiantes.

Entre los resultados obtenidos destacan el segundo lugar en crónica, primer lugar en cómic, primer lugar en fotografía, segundo lugar en video documental, tercer lugar en oratoria, tercer lugar en declamación, primer lugar en danza y segundo lugar en teatro, consolidando una destacada participación a nivel estatal.

La directora del Cetis 46, Rocío Isabel Mata Quiñones, expresó su orgullo por el desempeño de los alumnos y reconoció el respaldo de los docentes que los acompañaron durante su preparación. Señaló que el plantel compitió contra 16 escuelas del subsistema, lo que da mayor relevancia a los logros obtenidos.

“Estuvo excelente su papel y desempeño. Incluso tuvimos una alumna que se preparó en solo 10 días y aun así obtuvo el segundo lugar. Agradezco profundamente el apoyo de los maestros Elisa Méndez, Carmen Bustos, Óscar Garza, Joel Santos y Elsa Lumbreras, así como de todos los que hicieron posible este resultado”, manifestó.

Indicó además que el concurso nacional del ENAC 2026 se llevará a cabo en Querétaro, donde el Cetis 46 representará a la región en las disciplinas de danza, fotografía, video documental y cómic.

Por su parte, los alumnos Liliana Carrillo, Carol Rangel y Natanael Sevilla, integrantes del grupo de teatro, expresaron su satisfacción por los resultados, destacando que el esfuerzo y la dedicación dieron frutos tras la jornada académica. Comentaron que para algunos esta fue su tercera y última participación, mientras que para otros fue la primera experiencia en este tipo de concursos.

José Alfredo García, también del área de teatro, señaló que tuvieron menos de un mes para ensayar y aun así lograron el segundo lugar, pese a no contar con experiencia previa en esta disciplina.

“Yo me siento feliz, no tengo quejas, ya que nos esforzamos lo que pudimos. Teatro es un trabajo en equipo, con lo que teníamos y el tiempo disponible. Fue difícil porque otros planteles tenían más experiencia, pero me siento satisfecha”, expresó la alumna Lizeth Carrillo Segura.

La comunidad educativa del Cetis 46 celebró estos resultados, que reflejan el compromiso, talento y trabajo conjunto de alumnos y docentes, consolidando al plantel como un referente cultural en la región.