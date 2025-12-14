Robos de buzones en Monclova: vecinos piden más seguridad

Vecinos de los fraccionamientos Aguilar, San José, Moderno y sectores aledaños de Monclova denunciaron una serie de robos de buzones domiciliarios, los cuales posteriormente han sido detectados a la venta en la pulga y en diversos bazares de la ciudad. De acuerdo con los afectados, estos hechos se han registrado desde hace aproximadamente una semana, generando preocupación entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron el apoyo de Seguridad Pública para incrementar los rondines de vigilancia, principalmente durante la madrugada.

Acciones de la autoridad

Los vecinos señalaron que, gracias a cámaras de seguridad instaladas en algunos domicilios, lograron identificar un automóvil blanco, sin placas, que circula de manera sospechosa por las calles de los sectores afectados durante la madrugada. Aseguran que este vehículo estaría relacionado con el robo de los buzones en distintos hogares. Indicaron que los presuntos responsables liman los buzones para eliminar el nombre de la familia y el número de la vivienda, con la finalidad de poder comercializarlos sin que sean identificados. Cada uno de estos artículos tiene un valor aproximado de 600 pesos.

Detalles confirmados

Ante esta situación, los colonos hicieron un llamado a las autoridades municipales para reforzar la seguridad en la zona y a la ciudadanía para evitar la compra de artículos de procedencia dudosa, ya que con ello se fomenta este tipo de delitos. Asimismo, exhortaron a quienes cuenten con información adicional a reportarla de manera oportuna a Seguridad Pública.