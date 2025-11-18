Accidente en carretera a Los Pinos involucra tres vehículos sin lesionados

Autoridades estatales tomaron conocimiento de un accidente ocurrido durante las primeras horas de este martes sobre la carretera a Los Pinos, antes de incorporarse a la carretera a Monclova.

En el percance participaron tres vehículos: una camioneta, un automóvil compacto y un tractocamión. A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas lesionadas.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil compacto habría invadido el carril de una camioneta que se dirigía hacia la carretera a Monclova, provocando que ambas unidades perdieran el control y se impactaran.

Minutos después, el conductor de un tráiler que circulaba metros atrás intentó frenar para evitar chocar contra los vehículos accidentados; sin embargo, perdió el control y terminó saliéndose del camino.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque el tráfico se vio afectado por varios minutos, elementos de seguridad y vialidad trabajaron en la zona para agilizar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes.