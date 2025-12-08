Joven sufre quemaduras tras flamazo al encender calentador nuevo en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Un joven identificado como José Ángel Palacios Rodríguez, de 22 años, resultó con quemaduras en una mano y cortaduras en los dedos luego de que un flamaso se registró al intentar encender un calentador de gas recién adquirido, en una vivienda de la colonia Benito Juárez.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente ocurrió en una casa ubicada en la calle Pino Suárez #702, donde el joven trató de poner en funcionamiento el aparato cuando repentinamente se generó la llamarada. De acuerdo con el afectado, tras el flamaso intentó retirar el tanque de gas, lo que le provocó heridas adicionales en los dedos. Vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y trasladaron al joven a la clínica 92 del IMSS para su valoración médica, debido a las quemaduras y lesiones sufridas durante el accidente.